В Харькове устроили стрельбу посреди города: появились фото последствий

В Харькове произошло серьезное ЧП: неизвестные обстреляли аптеку.

Об этом сообщает *уевая Салтовка|Харьков в Twitter, публикуя фото с места ЧП.

"Обстреляли аптеку на пр. Тракторостроителей, 140-А. В стекле три пулевых отверстия, предположительно стреляли из травмата. Полиция на месте", - рассказали об обстоятельствах инцидента авторы поста.

На опубликованных кадрах можно увидеть следы от пуль в стекле.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове мужчина в черном устроил стрельбу посреди улицы, в результате которой погиб парень. Нападавший действовал в одиночку.

Кроме того, в Харькове произошла стрельба в супермаркете с пострадавшими. Они были доставлены в больницу. Впоследствии ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.