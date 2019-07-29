RU  UA  EN

понедельник, 29 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 июля

09:01
Жестокое убийство украинки в Германии: всплыли новые детали и видео с места трагедии
08:39
"Орлы" обыграли "Милан" в Кубке чемпионов: видеообзор
08:32
Появились данные об уничтожении в Ливии двух украинских самолетов: что произошло
08:29
В Харькове мужчина в черном устроил стрельбу посреди улицы, погиб парень: фото
08:04
Я не я, хата не моя: появилась фотожаба на курсы молодого нардепа от Зеленского
08:00
Международный день тигра и именины Юлии: какой праздник 29 июля
07:32
В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: подробности и фото
07:31
В Украине поймали опасного агента ФСБ, "работавшего" сразу по двум странам: фото и видео
07:01
И тут с женой: сеть повеселило фото Зеленского с Богданом на футболе
06:58
В Киеве обнаружили жуткую находку в воде: фото с места
06:30
Гороскоп на 29 июля: Девы будут в центре внимания, а Близнецам нельзя увлекаться
06:23
Жара не отступит, но: синоптики озвучили прогноз на начало недели в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харькове мужчина в черном устроил стрельбу посреди улицы, погиб парень: фото

понедельник, 29 июля 2019, 08:29
переглянути новину українською

В ночь на понедельник, 29 июля, в Харькове мужчина, одетый в черное, устроил стрельбу, погиб парень.

Об этом говорится на странице "ХС Харьков" в Facebook, где обнародованы соответствующие фото.

"Только что обнаружен труп парня, огнестрел, ул. Молочная, 20 Очевидцы утверждают, что нападающий был один, мужчина одетый во все черное, в толстовке. На месте работает СОГ (следственно-оперативная группа, - "Апостроф")", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля в центре Сум произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка.

Ранее в Киеве мужчина с ружьем устроил стрельбу в баре, пострадал журналист издания "Настоящее время" Владимир Рунец.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Задержание российского танкера, который блокировал украинских моряков: все подробности

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: