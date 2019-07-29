В Харькове мужчина в черном устроил стрельбу посреди улицы, погиб парень: фото

В ночь на понедельник, 29 июля, в Харькове мужчина, одетый в черное, устроил стрельбу, погиб парень.

Об этом говорится на странице "ХС Харьков" в Facebook, где обнародованы соответствующие фото.

"Только что обнаружен труп парня, огнестрел, ул. Молочная, 20 Очевидцы утверждают, что нападающий был один, мужчина одетый во все черное, в толстовке. На месте работает СОГ (следственно-оперативная группа, - "Апостроф")", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля в центре Сум произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка.

Ранее в Киеве мужчина с ружьем устроил стрельбу в баре, пострадал журналист издания "Настоящее время" Владимир Рунец.