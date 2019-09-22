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В Киеве такси попало в страшное ДТП с переворотом: фото и видео с места

воскресенье, 22 сентября 2019, 07:18
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В ночь на воскресенье, 22 сентября, в Киеве произошло страшное ДТП с такси Uber - автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 00:30 на улице Академика Заболотного.

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По предварительным данным, водитель Nissan c пассажиром в салоне двигался по улице Академика Заболотного в сторону Окружной дороги, но не справился с управлением. В результате автомобиль занесло, он вылетел на тротуар, врезался в столб и перевернулся на крышу.

Отмечается, что водитель и пассажир такси получили травмы различной степени тяжести, их в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В настоящее время устанавливаются все подробности аварии. Известно, что в машине был установлен баллон с газом и существовала серьезная вероятность его воспламенения. Однако прибывшие на место спасатели отключили ГБО и свели возможность пожара на нет.

Как сообщал "Апостроф", 20 сентября на Одесской трассе возле Ксаверовки (Киевская область) водитель врезался в автобус на скорости 260 км/ч.

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