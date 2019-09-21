Под Киевом произошло страшное ДТП на скорости 260 км/час: опубликованы фото

20 сентября на Одесской трассе возле Ксаверовки (Киевская область) водитель врезался в автобус на скорости 260 км/ч.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель Audi скончался на месте. Тело погибшего вырезали из машины спасатели ГСЧС. На место работали полиция и скорая помощь.

Пока что неизестно, что стало причиной аварии.

Как сообщал "Апостроф", 18 сентября на Дарницком мосту в Киеве произошло серьезное ДТП: Lexus врезался в BMW и пока водители ожидали оформления аварии, в них влетел Hyundai.

Кроме того, в Николаеве девушка попыталась прикинуться жертвой ДТП и потерпела фиаско: забавное видео.

Также, 17 сентября в оккупированном Крыму военная техника российской армии спровоцировала ДТП с внедорожником на трассе "Таврида".