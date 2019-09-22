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В Ровно бойцы ВСУ устроили интересную проверку водителям маршруток: видео

воскресенье, 22 сентября 2019, 12:50
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В Ровно бойцы Вооруженных сил Украины устроили проверку для водителей маршруток. Они проверяли, остановятся ли водители по требованию военных.

Как говорится в сообщении телеканала UA: Рівне в Facebook, не все маршрутки останавливаются по требованию военных.

Участие в эксперименте взял и руководитель областного управления инфраструктуры Федор Мисюра, который деловой костюм сменил на военную форму.

Вместе с бойцами ВСУ он отправился на остановку к полигону. У водителей, которые не останавливались по требованию военных, они забирали документы.

Поводом для такого эксперимента стало видео, опубликованное в социальных сетях.

Интересно, что большая часть водителей все же выполняла требования бойцов ВСУ.

В сети уже поблагодарили военных за такие действия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сербский наемник боевиков на востоке Украины Деян Берич ("Деки") развеселил сеть своей историей о происходящем на Донбассе.

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