Экс-жену топ-чиновника полиции Украины задержали с крупной суммой денег - источник

В воскресенье, 22 сентября польские таможенники на пункте "Хребенное - Рава-Русская" задержали трех граждан Украины, и одного гражданина Хорватии.

Об этом сообщает сразу ряд местных СМИ со ссылкой на сотрудников таможенной службы.

"Они ехали из Украины в Польшу на автомобиле Мерседес КА0007ВХ. Причина задержания - недекларирование 650 тысяч евро", - отметил журналист.

Депутат Львовского городского совета, бывший сотрудник полиции Игорь Зинкевич ссылаясь на источники в правоохранительных органах отметил, что среди задержанных была бывшая жена руководителя Национальной полиции Сергея Князева - Виктория Князева. Пользователи соцсетей и журналисты отметили, что этот эпизод может привести к увольнению топ-чиновника полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты назвали основные кандидатуры на увольнение среди топ-чиновников после задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.