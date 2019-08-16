Луценко приготовиться: кто следующий после Грымчака

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака по подозрению в получении взятки связали с нападением на народного депутата VIII созыва Татьяну Черновол, совершенного во время событий Майдана. Здесь возникает много вопросов. Что не так с делом замминистра, узнавал "Апостроф".

Операция "Фуршет"

Юрия Грымчака задержали вечером 14 августа в супермаркете "Фуршет". За ним "пришли" из СБУ, НАБУ и Управления специальными расследованиями Генпрокуратуры. Позже пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook рассказала детали операции.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК ("мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой", наказание - от пяти до двенадцати лет лишения свободы и конфискация имущества, - "Апостроф"). Задержанные требовали взятку на сумму $1,1 млн. от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченным на выполнение функций государства", - говорилось в сообщении.

Вторым задержанным оказался помощник и брат жены замминистра Грымчака Игорь Овдиенко.

В тот вечер, по информации правоохранителей, задержанные якобы получили $480 тыс. Это была уже вторая часть взятки. В НАБУ даже опубликовали фото купюр, а СБУ позже продемонстрировала видео задержания. Хотя адвокат Грымчака и Овдиенко Татьяна Матяш утверждает, что вместо денег был муляж - календарики в виде долларов.

Позже журналист Юрий Бутусов сообщил, что замминистра пытался использовать свои связи в руководстве управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры для выдачи разрешения на строительство в историческом месте Киева заинтересованным людям.

Дело времён Майдана

Также правоохранители провели обыски в доме Грымчака. В комментарии "Апострофу", адвокат Феликс Кашарский, который присутствовал на обыске, подтвердил, что ничего подозрительного не было найдено.

А жена замминистра, Юлия, в соцсетях опубликовала постановление о проведении обыска. В документе указывается, что следствие ведётся с февраля 2014 года.

На этот момент обратила внимание и адвокат Матяш. Материалы следствия, которые ей вручили, свидетельствуют, что задержание Грымчака привязали к расследованию о нападении в 2013 году на народного депутата VIII созыва Татьяну Черновол. История с Черновол считается "делом Майдана".

"Апостроф" решил уточнить этот вопрос у Сергея Горбатюка, управление которого также занималось задержанием Грымчака, но тот не вышел на связь. Сама Черновол прокомментировала ситуацию "Обозревателю": "На самом деле он (Грымчак) к покушению не имеет никакого отношения. Я позвонила Горбатюку и он мне пояснил, что они вели слежку за одним из фигурантов моего дела, прослушивали его. И во время "прослушки" узнали о взятке. Такая вот связь".

"Другими делами, кроме расследований Майдана (управление Горбатюка), заниматься не может. Поэтому они сюда "прилепили" дело Грымчака. И под эту дудку они обвиняют его непонятно в чем - в мошенничестве. У нас больше нет другой информации. Фабула дела звучит так: это дело Майдана, дело Черновол", - сказала Матяш журналистам.

Позже сам Горбатюк объяснил журналистам, как в этой истории оказался Грымчак.

"Мы расследовали избиение Чорновол, проверяли лицо на причастность к этому преступлению. Во время документирования, мы получили информацию о том, что совершается новое преступление, и оказалось, что к нему причастен Грымчак. То есть, это новое преступление, которое не связано с избиением Чорновол, но выявлено в ходе расследования преступления против нее", - объяснил Горбатюк.

"Мне стыдно за него"

После информации о задержании Грымчака многие политики в соцсетях не упустили возможность прокомментировать произошедшее. Большинство начали вспоминать различные неприятные истории, связанные с заместителем министра. Но самым неожиданным стал пост генпрокурора Юрия Луценко, близкого друга Грымчака.

"Стыдно за него", - красноречиво описал ситуацию Луценко.

Его однофамилец, народный депутат VIII созыва Игорь Луценко, также обратил внимание на этот факт. То есть без решения суда генпрокурор уже признал, что его друг - мошенник и действительно брал взятку. "Луценко начал быстро отгораживаться от Грымчака, хотя они 30 лет дружат. Он бы мог промолчать, чтобы не поднимать всеобщую истерию", - рассказал политик "Апострофу".

В ГПУ рассказали, что генпрокурор не знал о готовящейся спецоперации. Именно это позволило провести ее успешно. "Руководство Генеральной прокуратуры - ни генпрокурор, ни управляющий заместитель - не знали об этих операциях. Они были проинформированы только постфактум, когда все уже произошло", - рассказал журналистам руководитель группы прокуроров управления спецрасследований Алексей Донской.

Игорь Луценко считает, что задержание замминистра без ведома генпрокурора прошло не просто так. Через Грымчака будут пытаться выйти на самого Юрия Луценко для будущего расследования.

"Грымчак может много чего рассказать. Я вижу, что появился тандем (директора НАБУ Артема Сытника и Горбатюка). И думаю, что просто так они бы не взялись за это. Кто-то дал им импульс", - предположил собеседник.

Он также сомневается, что у Грымчака были связи для решения всех вопросов, за которые он якобы брал взятку. Но тем не менее, больше всего в этой истории пострадало министерство, которое и не замешано в деле, но присутствие имени замминистра его не красит. Именно об этом переживает коллега Грымчака и второй заместитель министра Георгий Тука.

В разговоре с "Апострофом" он признает, что ему неприятно удивил тот факт, что человек, с которым он работал, может быть причастен к таким делам. "И сразу же полилась грязь в адрес министерства. Этот инцидент нивелирует три года работы коллектива", - сетует чиновник.

В то же время он исключает вероятность политического заказа против Грымчака: "Юрий - не та личность, через которую стоило бы кого-то дискредитировать".

Будет ли уволен Грымчак, в министерстве пока не решили. Обсудить это получится лишь на выходных или в начале следующей недели, когда Тука и министр Вадим Черныш вернуться из командировки.

"С одной стороны, негативная огласка портит репутацию министерства, которое мы строили с Чернышом. А с другой стороны, вина (Грымчака) ещё не доказана, это только подозрения", - сказал Тука "Апострофу".