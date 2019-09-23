Люди умирают, как мухи: в сети рассказали, что творится в отравленном Армянске в Крыму

Многие жители Армянска, пострадавшего от экологической катастрофы на химическом заводе, собираются покинуть город. В воздухе снова чувствуется ядовитый запах испарений от кислоотстойника.

Об этом на своем Twitter-аккаунте сообщил блогер КРЫМский бандеровец.

‏Похожая ситуация в Армянске на севере оккупированного Крыма случалась в прошлом году. Тогда воздух испортили испарения содержимого кислотонакопителя на территории градообразующего предприятия – завода "Крымский титан". Из-за нехватки воды после перекрытия Северо-Крымского канала (власти Украины перестали подавать в него воду после событий 2014 года, - "Апостроф") отстойник сильно обмелел, что привело к увеличению концентрации кислот и попаданию опасных для здоровья химических веществ в атмосферу. В 2018 году работу предприятия пришлось остановить, а всех детей вывозить из города.

Во второй половине августа этого года уровень загрязнения атмосферного воздуха снова превысил все допустимые нормы. Жители Армянска, как и в прошлом году, начали задыхаться и кашлять.

"Может, начнем тут помирать как мухи. Если это так и будет продолжаться, полгорода выедет отсюда. В том году уже многие поуезжали. Люди живут надеждой, что когда-нибудь это кончится. Но руки уже опускаются", - написал в своем Twitter-аккаунте блогер КРЫМский бандеровец.

Как сообщает Крым. Реалии, пасмурную и прохладную погоду на день города, 21 сентября, жители Армянска приняли как подарок судьбы: испарения из кислотонакопителя при титановом заводе уменьшились, в городе стало возможно дышать.

"Последние пару дней [запаха] явно слышно не было. Может, из-за ветра, может, втихаря немного "Титан" прикрутили. День города ведь. Не допустят, чтобы певцы закашлялись на сцене", - цитирует издание местную жительницу Татьяну Алексееву.

Российские власти оккупированного полуострова делают вид, что ситуация находится под контролем. Тем временем жители города пребывают в растерянности. Некоторые выезжают из Армянска, другие пытаются привыкнуть к неудобствам.

Как сообщал "Апостроф", в начале августа медики советовали вывозить детей из Армянска, чтобы избежать проблем со здоровьем