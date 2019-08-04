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Советуют вывозить детей: стало известно о серьезных проблемах в Крыму

воскресенье, 04 августа 2019, 16:35
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В аннексированном Крыму, в Армянске, где летом 2018 года произошла масштабная экологическая катастрофа, местные жители жалуются на симптомы, похожие на те, которые были год назад.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте КРЫМский бандеровец.

"Крым. Жители отравленного оккупантами Армянска снова сообщают о проблемах со здоровьем. Врачи выписывают лекарства, но они не помогают", - говорится в сообщении.

Ситуация, по всей видимости, настолько серьезна, что некоторые медики советуют вывозить детей, поскольку проблемы со здоровьем уходят, когда люди выезжают из города.

Напомним, экологическая катастрофа в городе Армянск из-за аварии на заводе "Крымский титан" произошла в августе 2018 года. В сети опубликовали множество фотографий с последствиями выброса неизвестного химического вещества в воздух.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму в городе Армянск после загрязненного воздуха жители жалуются на грязную воду с крана.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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