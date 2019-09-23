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Под Херсоном маленький ребенок погиб страшной смертью: детали трагедии

понедельник, 23 сентября 2019, 02:12
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В Скадовске Херсонской области 9-месячный ребенок погиб страшной смертью - мальчик буквально нанизался головой на кончик острого ножа, который лежал на столе.

Об этом сообщает "Голос Украины".

Трагедия произошла в субботу, 21 сентября.

По данным издания, мать ребенка была у плиты на кухне, мальчик сидел рядом за столом на детском стульчике. Вдруг малыш резко наклонился к тарелке и нанизался на нож, хлынула кровь. После этого испуганный ребенок упал со стула и разбил голову.

Отмечается, что именно падение стало роковым: мальчика доставили в реанимацию, но медики не смогли ничего сделать, он умер.

Семья, в которой проживал малыш, не стояла на учете как асоциальная, никаких претензий к родителям ранее не было.

Как сообщал "Апостроф", ранее в селе Стрелковое Генического района произошел страшный инцидент - утонула девочка 6-7 лет.

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