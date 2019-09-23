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В Харькове поймали опасного педофила, "охотившегося" за детьми: опубликовано видео

понедельник, 23 сентября 2019, 06:58
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В воскресенье, 22 сентября, в Харькове поймали педофила, который начал приставать к маленькой девочке и поцеловал ее в губы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1854", публикуя видео с задержанным.

Инцидент произошел в Слободском районе.

"Сегодня была предотвращена попытка изнасилования ребенка педофилом … посреди белого дня, который при даче показаний сказал, что очень хотелось секса, будьте осторожны, следите за своими детьми, момент задержания и опроса на видео..." - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что задержанный после разоблачения начал утверждать, что он душевнобольной.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Тальное Черкасской области пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку прямо у нее дома. Педофилом оказался 38-летний местный житель.

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