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В Украине сбежал из тюрьмы опасный преступник: опубликовано фото

понедельник, 23 сентября 2019, 15:59
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В воскресенье, 22 сентября из Вознесенской колонии №72 Николаевской области сбежал Касап Владимир Викторович, который был осужден к восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления полиции.

Владимир Касап обвинялся в умышленном убийстве, и его вина в суде была доказана.

Приметы сбежавшего заключенного: 75 кг веса, ростом 180 см, темные волосы, серые глаза, ему 35 лет. Одет был в черный спортивный костюм и кроссовки.

Правоохранители проводят операцию по поиску беглеца, они просят жителей области предоставить информацию о нем, если те его заметили, в Вознесенский отдел полиции. Также известно, что в полиции открыли производство по ст.393 УК Украины - побег из места лишения свободы. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы, которые добавят к его сроку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось фото сержанта полиции, который героически задержал двух беглецов из колонии, получив при этом ранение.

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