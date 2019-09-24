На Волыни произошло жуткое ДТП с грузовиком и автобусом: данные о жертвах и фото с места

Во вторник, 24 сентября, на автодороге сообщением Киев-Ковель-Ягодин произошло страшное ДТП - столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Авария случилась около 13:00 вблизи села Годовичи Турийского района.

По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, пятеро травмированы.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в настоящее время устанавливаются все подробности аварии. Кто стал виновником ДТП, в полиции пока не заявляли.

Как сообщал "Апостроф", в Украине за несколько дней произошло несколько страшных аварий с грузовиками и маршрутками. 21 сентября ДТП в Одесской области унесло жизни 9 людей, двое получили травмы. 22 сентября в результате аварии погибли 9 человек, 10 получили травмы.