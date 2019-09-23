Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

В субботу, 21 сентября, и воскресенье, 22 сентября, в Украине произошли две жуткие аварии с пассажирскими маршрутками и грузовиками - в Одесской и Житомирской областях.

Авария в Одесской области

21 сентября днем в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль DAF, в результате чего погибли девять человек, четверо получили травмы. Авария случилась между селами Новая Долина и Прилиманское.

Переполненная людьми маршрутка ехала в Одессу, а грузовик возвращался из областного центра - он перевозил смазочное масло. Столкновение было настолько сильным, что микроавтобусу снесло левую часть и он перевернулся.

Как выяснилось позже, на момент аварии в маршрутке находились 12 человек; ее водитель и 8 пассажиров погибли на месте. Водителя грузовика с места происшествия увезла скорая. Одна из пострадавших в ДТП находится в Одесской городской клинической больницы в тяжелом состоянии, ей сделают еще несколько операций.

В Великодолинском поселковом совете заявили, что в столкновении рейсового микроавтобуса Mercedes Sprinter, шедшего по маршруту №52 (Великодолинское (Акаржа) - Одесса), и грузового автомобиля DAF погибли водитель маршрутки Руслан Тагиев (1984 года рождения), пассажиры автобуса - Юлия Чипурина (1989), Сергей Невечеря (1974), Кристина Саустьян (2001), Андрей Щербицкий (1977), Ольга Шпинь (1988), Петр Шпинь (1985), а также 17-летний Марк Редькин и мужчина 30-35 лет, данные которого устанавливаются.

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По данным полиции, виновником аварии оказался водитель фуры, его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Событие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Авария в Житомирской области

22 сентября в Житомирской области произошло похожее ДТП - около 22:30 на 250 км автодороги Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе столкнулись DAF и автобус сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги. В результате аварии погибли 9 человек, 10 получили травмы.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель DAF с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением. В момент аварии автобус стоял на обочине дороги, водитель как раз менял колесо. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года, госпитализированы в больницу.

Вскоре выяснилось, что в автобусе ехали сотрудники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления. Четверо пострадавших в реанимации.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.