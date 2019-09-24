Оккупированный Крым утопает в мусоре: появились грустные фото

После завершения так называемых выборов в российский парламент, которые проходили в оккупированному Крыму 8 сентября, из улиц Симферополя исчезли мусорные контейнеры.

Об этом у себя в Twitter-аккаунте написала блогер RoksolanaToday & Крым.

Блогер сообщает, что на протяжении двух недель мусор складируется на обочине, всего в двадцати метрах от корпуса Крымского федерального университета. Свое сообщение она подтвердила фотографиями с улиц крымской столицы.

Не лучше ситуация и в популярных местах отдыха. Берег Сакского озера, по сообщению блогера, также превратился в свалку мусора. Активисты собрали тут 12 больших мешков.

«Люди убирают за свинопсинами...» - прокоментировала блогер.

Как сообщал "Апостроф", в разгар туристического сезона Ялта была завалена мусором.