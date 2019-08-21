Грязь, мусор и "миллионы" туристов: в сети показали, что на самом деле происходит в Крыму, фото

В оккупированном Россией Крыму пустуют заведения, открытые в пляжный сезон для туристов, но в то же время бесплатные пляжи буквально завалены мусором.

Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщила блогер RoksolanaToday & Крым.

Она показала фото из практически пустого ресторана в Гурзуфе, здесь отдыхают около 5 человек на сотню посадочных мест.

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Также блогер опубликовала скриншот публикации пользовательницы соцсетей, которая жалуется на мусор и грязные пляжи в Любимовке – популярном курорте для отдыха с палаткой. Она с иронией предположила, что таким образом российские оккупанты создают себе домашнюю атмосферу.

"Любимовка - курорт "как дома, в Залесье", - пошутила блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились снимки уникальных мест аннексированного крымского полуострова, которые из-за невнимательности российских оккупантов оказались заброшены и находятся в плачевном состоянии.