Россия устроила военные учения с опасным оружием: сеть взволновало видео

Российская Федерация устроила учения в Краснодарском крае, задействовав в них более полутора тысяч военнослужащих и около 400 единиц военной техники.

Об этом сообщают российские СМИ.

Военные РФ учились вести бой на незнакомом полигоне с регулярными "диверсиями" противника.

Отмечается, что горный мотострелковый полк соединения Южного военного округа из Карачаево-Черкесии совершил марш на расстояние 500 километров. Бойцы отработали элементы огневой подготовки на дистанциях от 500 до 1,2 тыс. метров.

Поддержку горным мотострелкам оказывали расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", которые уничтожали тактический воздушный десант условного противника.

Полигон Молькино, Кубань, 370 км до границы с Украиной.

У оккупанта учения. "Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», которые уничтожили тактический воздушный десант условного противника" .. Просто надо не стр.- зе_дно https://t.co/NnkT5RT8hu https://t.co/CuhZvFI9EI pic.twitter.com/Cbr1in5AIw — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) September 24, 2019

На учения российских военных уже отреагировали в социальных сетях, подчеркнув, что не похоже, чтобы Россия готовилась к миру.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России во время учений под Оренбургом с самолета сбросили военную технику, в результате чего пострадали пять военных.