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В России с неба падала военная техника, много пострадавших: фото и видео ЧП

воскресенье, 22 сентября 2019, 22:05
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В России во время учений под Оренбургом с самолета сбросили военную технику, в результате чего пострадали пять военных.

Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot, публикуя фото и видео с места инцидента.

По данным Telegram-канала, две бронемашины десанта, которые сбросило Минобороны РФ разбились вдребезги. Это произошло во время учений "Центр-2019".

"Технику сбросили с самолета, а парашют полностью не раскрылся. Также пострадали пятеро солдат. Их с различными переломами доставили в госпиталь", - говорится в сообщении.

В России с неба падала военная техника
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В России с неба падала военная техника
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В России с неба падала военная техника
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В России с неба падала военная техника
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В России с неба падала военная техника
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В России с неба падала военная техника
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Предварительно, военные нарушили технику безопасности.

"Сбрасывать десант можно только при порыве ветра до восьми метров в секунду. А в тот день были все 15. Кто отдал такой приказ — сейчас выясняется", - добавляют авторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее гвардейцы Путина погибли на учениях у границы с Беларусью.

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