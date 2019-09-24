Стало известно о гибели на Донбассе бойца ВСУ: первые подробности

24 сентября на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил погиб украинский военный.

Как сообщает пресс-центр ООС, защитник Украины погиб во время вражеского обстрела. Военнослужащий получил ранение не совместимое с жизнью.

Очередное преступление пророссийских боевиков расследуются рабочей группой военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Место гибели украинского военного и его личные данные силовики не сообщили.

Ранее "Апостроф" сообщал, что руководство России не собирается договариваться с Украиной о мире на Донбассе без "особого статуса" для оккупированных территорий.