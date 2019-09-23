Никакого мира: в России агрессивно высказались о позиции Зеленского по Донбассу

Руководство России не собираются договариваться с Украиной о мире на Донбассе без "особого статуса" для оккупированных территорий.

Об этом заявил близкий к Кремлю эксперт, директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков.

Он прокомментировал заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о том, что особый статус для Донбасса не рассматривается.

"Очевидно, что при президенте Зеленском, позицию которого на самом деле озвучил Ермак, не следует ожидать никакого мирного урегулирования. Придется дожидаться, когда в Киеве, наконец, дозреют для мира", – написал в своем Telegram канале Чеснаков.

"Судя по всему, у президента Украины не поняли базовых принципов Минских соглашений. Об этом свидетельствует заявление Ермака, что особый статус Донбасса не является предметом переговоров ни в Минской группе, ни в нормандском формате. Все как раз ровно наоборот, именно особый статус Донбасса и только он - основа и предмет всего переговорного процесса, цель и цена урегулирования", – заявил пропагандист.

Напомним, подробнее о переговорах по Донбассу читайте в интервью "Апострофа" с Леонидом Кучмой: Россия предлагает Украине условия, на которые мы никогда не пойдем.