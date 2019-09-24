В России ученик готовил оружие и взрывчатку для массовой бойни в школе: фото

В российском городе Киров задержали ученика, который хотел устроить теракт в школе с помощью взрывчаток и оружия.

Об этом сообщает ресурс progorod43.ru.

О планах школьника стало известно полиции. Подросток интересовался темой школьного насилия и планировал атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Потенциальному террористу 15 лет, он учится в обычной городской школе. Парень готовил ножи для нападения и хранил взрывчатку дома. Полицейским удалось опередить подростка. Уточняется, что намерения ученика выявили по тем роликам, которые он просматривал в интернете.

Как пишут в Telegram-канале Baza, подростка зовут Данил, он родился в Казани и жил там вместе с мамой. Но не так давно переехал к отцу, который работает в МЧС, в Киров и стал жить с ним и мачехой. По словам учеников, Данил особо ни с кем не общался, вел себя немного отчужденно, считал себя никому не нужным и называл сиротой.

"19 сентября он начал кидать в школьный чат во "ВКонтакте" картинки с мест известных шутингов: расстрела в "Колумбайне" и Политехническом колледже в Керчи. Парень ясно дал понять одноклассникам, что планирует устроить теракт, - предупредил, чтобы они не ходили в школу. Одна из учениц сказала о сообщениях директору, и в тот же вечер Данила задержали сотрудники ФСБ. В итоге школьника поставили на учет в местном отделе ПДН, а все материалы по его делу передали в СКР", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Нижнем Новгороде (Россия) неизвестные устроили стрельбу возле школы № 121, в результате чего один человек получил ранение плеча.