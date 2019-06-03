RU  UA  EN

понедельник, 3 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июня

22:10
Под Одессой на аттракционе произошла смертельная трагедия
21:56
Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
21:39
Один из главных фигурантов дела Гандзюк признал себя виновным
21:09
Нардепа Святаша могут лишить неприкосновенности за невозврат долгов
21:08
Убийство ребенка под Киевом: подозреваемых полицейских будут судить по новой статье
20:37
Зеленский внес в Раду новый законопроект о незаконном обогащении: в чем суть
20:34
Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского: видеообзор
20:20
Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира: видеообзор
20:05
Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата
19:35
"Динамо" объявило о первом летнем трансфере: опубликовано фото
19:31
СМИ рассказали о банковской афере экс-нардепа Скосаря
19:30
Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве поймали троицу наглых уличных аферистов: фото

понедельник, 03 июня 2019, 06:56
переглянути новину українською

В столице задержали мошенников, которые звонили к доверчивым гражданам и требовали деньги за решение проблем с их родственниками.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото преступников.

""Ваш сын/дочь/внук/попал в беду, надо деньги..." - именно с такой фразы начинали свой диалог с пострадавшими (в основном - пожилыми людьми) эти трое негодяев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить и задержать преступную группу лиц, длительное время во всех без исключения районах Киева совершали свои подлые мошеннические действия.

Чтобы все выглядело более реалистично они еще и придумывали различные расписки и заставляли писать их пострадавших. Конечно, все они были на фамилии разных вымышленных следственных или начальников полиции", - говорится в сообщении.

Мошенников задержали "на горячем", после очередного удачного завладение средствами в размере 1400 долларов США.

Задержанные:

Матлай Евгений, 1993 года рождения. Уроженец города Шостка. Есть подсудимым за аналогичные преступления в Черновцах. Был в роли курьера или стоял "на шухере".

Анодин Денис, 1992 года рождения. Уроженец города Шостка. Был в роли курьера или стоял "на шухере"

Пустовойтов Александр, 1988 года рождения. Уроженец города Шостка. Подсудимый за разбой Оболонским УП. Главарь, кассир, но иногда также мог ходить по квартирам, как и его товарищи.

Как сообщал "Апостроф", 31 мая в Украине задержали группу мошенников, которые поставляли в страны фальсифицированные лекарства от онкозаболеваний.

Фотовзгляд

Все галереи
Погода 4-8 июня

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: