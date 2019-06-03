​В Киеве поймали троицу наглых уличных аферистов: фото

В столице задержали мошенников, которые звонили к доверчивым гражданам и требовали деньги за решение проблем с их родственниками.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото преступников.

""Ваш сын/дочь/внук/попал в беду, надо деньги..." - именно с такой фразы начинали свой диалог с пострадавшими (в основном - пожилыми людьми) эти трое негодяев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить и задержать преступную группу лиц, длительное время во всех без исключения районах Киева совершали свои подлые мошеннические действия.

Чтобы все выглядело более реалистично они еще и придумывали различные расписки и заставляли писать их пострадавших. Конечно, все они были на фамилии разных вымышленных следственных или начальников полиции", - говорится в сообщении.

Мошенников задержали "на горячем", после очередного удачного завладение средствами в размере 1400 долларов США.

Задержанные:

Матлай Евгений, 1993 года рождения. Уроженец города Шостка. Есть подсудимым за аналогичные преступления в Черновцах. Был в роли курьера или стоял "на шухере".

Анодин Денис, 1992 года рождения. Уроженец города Шостка. Был в роли курьера или стоял "на шухере"

Пустовойтов Александр, 1988 года рождения. Уроженец города Шостка. Подсудимый за разбой Оболонским УП. Главарь, кассир, но иногда также мог ходить по квартирам, как и его товарищи.

Как сообщал "Апостроф", 31 мая в Украине задержали группу мошенников, которые поставляли в страны фальсифицированные лекарства от онкозаболеваний.