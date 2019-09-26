Силовики Путина задержали украинца на админгранице с Крымом: первые подробности

Оккупанты в Крыму задержали на границе украинца, который, по их словам, "попытался въехать по чужому паспорту" на полуостров.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Мужчину задержали на крымском пункте пропуска "Джанкой", который подконтрольный сейчас российским службам.

"В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом", – говорится в сообщении ведомства.

В управлении ФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилия арестованного не сообщается.

Отмечают, что в Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают связь с оккупантами.

Как сообщал "Апостроф", на границе с Россией пограничный отряд во время патрулирования задержал двух иностранцев, которые, по их словам, бежали из России из-за политических преследований.