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Бежали от преследований: на границе с Россией задержали семейную пару, видео

понедельник, 13 мая 2019, 18:58
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На границе с Россией пограничный отряд во время патрулирования задержал двух иностранцев, которые, по их словам, бежали из России из-за политических преследований.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Государственной пограничной службы.

Отмечается, что иностранцы были задержаны, как только пересекли государственную границу.

Задержанные уведомили, что являются супругами и попросили политического убежища в Украине. Мужчина при этом заявил, что больше десяти лет до этого занимался продажей автомобилей в Москве и ему приходилось регулярно платить взятки российским правоохранителям. В 2010 году он был вынужден закрыть бизнес из-за постоянных угроз представителей власти.

Также россиянин рассказал, что занимался критикой руководства РФ в сети интернет и негативно высказывался об аннексии Крыма. Из-за этого ему и его семье начали угрожать. После этого они с женой приняли решение бежать на территорию Украины и просить политического убежища.

Как сообщал Апостроф, ранее в российских соцсетях произошел скандал из-за парня, который на акции "Бессмертный полк" нес плакат с надписью: "Не за такую страну проливалась кровь наших дедов".

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