Во Львове строительный кран рухнул на торговый центр: опубликованы жуткие фото

В четверг, 26 сентября, во Львове строительный кран упал на складские помещения торгового центра: один человек пострадал.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Инцидент произошел на проспекте Красной Калины, 58. На помещение ТЦ "Арсен" упал строительный кран с территории строительства, которое ведет компания "Авалон". Пострадала водитель крана.

"Женщину из крана уже вытащили. Ее зажало, поэтому привлекали специальную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести освобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения "Арсена", то есть это хозяйственные помещения, где происходит привоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", – сообщил заместитель главы Сыховской райдаминистрации Владимир Ивасюк.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 19 сентября, в Киеве около дороги, которую ремонтируют, упал строительный автокран с бетонной плитой.