В Киеве рухнул строительный кран: впечатляющие фото и видео

В четверг, 19 сентября, в Киеве около дороги, которую ремонтируют, упал строительный автокран с бетонной плитой.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на столичной улице Семьи Сосниных около 17:00. Как видно на записи, кран поднимал груз, однако не выдержал его массы. Он завалился на бок. К счастью, никто не пострадал.

"На Семьи Сосниных так сильно спешат закончить реставрацию путепровода, что немного не рассчитали и перевернули строительный кран", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Далласе (штат Техас, США) многотонный подъемный кран упал на жилой комплекс, в результате чего один человек погиб и еще шестеро получили травмы.