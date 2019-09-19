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В Киеве рухнул строительный кран: впечатляющие фото и видео

четверг, 19 сентября 2019, 22:33
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В четверг, 19 сентября, в Киеве около дороги, которую ремонтируют, упал строительный автокран с бетонной плитой.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на столичной улице Семьи Сосниных около 17:00. Как видно на записи, кран поднимал груз, однако не выдержал его массы. Он завалился на бок. К счастью, никто не пострадал.

"На Семьи Сосниных так сильно спешат закончить реставрацию путепровода, что немного не рассчитали и перевернули строительный кран", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Далласе (штат Техас, США) многотонный подъемный кран упал на жилой комплекс, в результате чего один человек погиб и еще шестеро получили травмы.

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