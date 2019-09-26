Врачи спасают жизнь парню, жестоко избитому толпой в центре Киева: опубликовано видео

В Киеве группа неизвестных жестко избила парня, который защищал своего друга-неформала.

Как сообщает "ТСН", в данный момент пострадавший в коме.

Сам инцидент произошел на мостовой возле памятника Сагайдачному. Здесь до сих пор можно увидеть остатки крови.

Пострадавший уже перенес операцию, ему удалили образовавшуюся гематому. Несмотря на это, состояние парня остается тяжелым.

"Они начали всерьез наезжать на меня за мой внешний вид: что за прическа? Чего так вырядился? Он хотел поговорить, но поскольку эти люди были в неадекватном состоянии, возможно, в состоянии наркотического воздействия, точно в сильном алкогольном состоянии, его никто не стал слушать", - рассказал товарищ пострадавшего, из-за которого и произошел конфликт.

Сейчас пострадавший находится на искусственной вентиляции легких, к нему никого не пускают.

Что касается нападавших, то одного из них полиция уже задержала. Местонахождение другого преступника правоохранители также установили.

Ранее "Апостроф" сообщал, что поздним вечером в Днепровском районе Киева на улице Братиславской произошло серьезное ДТП с пострадавшими.