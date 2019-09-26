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Тягач не вошел в поворот: появились новые фото и видео серьезного ДТП возле метро в Киеве

четверг, 26 сентября 2019, 06:58
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Поздним вечером в Днепровском районе Киева на улице Братиславской произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Как пишет "Информатор", здесь Фура DAF врезалась в электроопору.

По неизвестным причинам водитель грузовика не вошел в поворот, врезался в светофор, снес столб и после этого выехал на проезжую часть.

Мужчина, который находился на пассажирском сидении, выскочил из кабины и убежал в неизвестном направлении. Водителя смогли достать из автомобиля лишь спасатели. У него серьезные травмы ног.

Осколки бетонного столба повредили несколько автомобилей, на месте образовалась серьезная пробка. Кроме того, повреждения получила и контактная сеть общественного транспорта.

По данным городских пабликов, фура пыталась уйти от столкновения с пассажиром и допустила столкновение с остановкой общественного транспорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло страшное ДТП с грузовиком и автобусом, в результате чего пострадали три человека.

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