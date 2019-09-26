Тягач не вошел в поворот: появились новые фото и видео серьезного ДТП возле метро в Киеве

Поздним вечером в Днепровском районе Киева на улице Братиславской произошло серьезное ДТП с пострадавшими.
Как пишет "Информатор", здесь Фура DAF врезалась в электроопору.
По неизвестным причинам водитель грузовика не вошел в поворот, врезался в светофор, снес столб и после этого выехал на проезжую часть.
Мужчина, который находился на пассажирском сидении, выскочил из кабины и убежал в неизвестном направлении. Водителя смогли достать из автомобиля лишь спасатели. У него серьезные травмы ног.
Осколки бетонного столба повредили несколько автомобилей, на месте образовалась серьезная пробка. Кроме того, повреждения получила и контактная сеть общественного транспорта.
По данным городских пабликов, фура пыталась уйти от столкновения с пассажиром и допустила столкновение с остановкой общественного транспорта.
Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло страшное ДТП с грузовиком и автобусом, в результате чего пострадали три человека.