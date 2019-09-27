Трагедия под Киевом по вине сотрудника полиции охраны: новые фото и важное заявление о виновнике

В Киевской области был задержан полицейский, который совершил смертельный наезд на остановку в Броварах 26 сентября.

Об этом уведомили в пресс-службе ГБР.

Задержанием правоохранителя занимались сотрудники Государственного бюро расследований. В данный момент ему готовят акт подозрения.

"Следователи задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской обл., который совершил наезд на остановку общественного транспорта, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Полицейского подозревают в нарушении по ч.2 ст.286 ККУ — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

"Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в городе Бровары Киевской области произошло страшное ДТП с участием сотрудника полиции охраны. Полицейский на автомобиле влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате аварии два человека пострадали, а одна женщина погибла.