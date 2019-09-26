Сотрудник полиции охраны влетел в остановку с людьми под Киевом: фото и подробности ДТП

В городе Бровары Киевской области произошло страшное ДТП с участием сотрудника полиции охраны.

Об этом сообщает директор департамента коммуникации в Нацполиции Ольга Атаманова на своей странице в Facebook.

Полицейский на автомобиле влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате аварии два человека пострадали, а одна женщина погибла.

Сотрудника полиции охраны из-за ДТП отстранили от исполнения служебных обязанностей. Также о происшествии сообщено ГБР.

"Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественности будет сообщено о жестких мерах реагирования", - заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

Как сообщал "Апостроф", 26 сентября на трассе Киев - Одесса столкнулись автобус с пассажирами с грузовиком.