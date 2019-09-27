В Днепре неизвестный мститель жестоко наказал местных наркоманов: видео

В Днепре нашли "оригинальный" способ борьбы с наркоманами.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Днепр ху*вый".

На нем видно, как автор ролика надевает боксерские перчатки и через лесопосадку направляется к месту "обитания "людей с наркотической зависимостью. Он подходит к ним и начинает избивать сначала одного, а потом второго. Второму мужчине достается от разозлившегося "мстителя" больше всех. На кадрах даже слышны его мольбы о пощаде.

Как сообщалось, ранее сеть взбудоражило показательное фото с Донбасса, на котором видно, как наркоманы спят на детских площадках.

Подробнее о том, как запрещенные препараты становятся частью армейского быта, читайте в материале "Апострофа": Наркотики в ВСУ: на чем "сидят" солдаты и как им помочь.