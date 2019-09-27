В Кропивницком ветеран АТО жестоко избил велосипедиста: видео и детали конфликта

В Кропивницком водитель жестко избил 55-летнего мужчину. Драка произошла из-за замечания о выброшенном на дорогу мусоре.

Как сообщает ТСН, нападавшим оказался военный-доброволец, который с начала войны был на фронте.

Жена избитого говорит, что муж пришел домой едва живой.

"Это был шок, когда я его увидела. У него очень текла кровь по лицу, потому что была разбита бровь, он окровавленный – футболка, шорты. Велосипед он держал одной рукой и была разорвана футболка – это все было в крови", - говорит Лилия Похиленко.

В больнице пострадавшему зашили рану головы, диагностировали многочисленные ушибы и перелом пальца.

Выяснилось, что мужчина сделал замечание водителю, из машины которого женщина выбросила из окна мусор. За это военный-доброволец и избил его.

Нападавшего оправдывают волонтеры, которые утверждают, что велосипедист начал ему хамить.

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