Под Черкассами произошло жуткое двойное убийство: детали ЧП и фото

В Черкасской области возле города Смела в поле были обнаружена два трупа с многочисленными ножевыми и огнестрельными ранениями.

Об этом сообщается в сюжете "Чрезвычайных новостей".

Тела обнаружил житель Смелы, который ехал к себе на дачу. Прибывшие правоохранители выяснили, что убитые – жители Черкасс, Виталий Белинский и Владислав Зеленый. Также вскоре были установлены и подозреваемые. Один из них сосед убитых, 39-летний Сергей Казимиров, рассказал о том, что конфликт начали именно убитые.

По его словам, началось все с того, что он ранее заехал домой, чтобы завезти лекарства больному ребенку, и не выключил фары автомобиля. Это разозлило двух товарищей, которые в этот момент сидели на скамейке. Якобы после этого мужчину запихнули в машину, избили и хотели вывезти в лес, однако по дороге произошло ДТП. Тогда, говорит он, те ребята оставили его посреди дороги истекать кровью.

"Мы с ребенком мыли его от крови", - рассказала журналистам жена Сергея.

Однако на этом все не закончилось. По словам мужчины, Белинский и Зеленый и не думали оставлять его в покое, более того - через несколько дней позвали на "мужской разговор".

Тогда он заручился поддержкой товарища - 23-летнего Андрея Фетисова, второго подозреваемого по делу. Фетисов утверждает - Белинский первым набросился на него с ножом, а потом якобы у него из кармана выпал пистолет.

"Я выхватил у него нож и, защищаясь, нанес им несколько ударов", - рассказал мужчина на суде.

Друзья утверждают - убивать не хотели, мол, просто перестарались. А оборонялись, потому что боялись, что их самих зарежут.

"Когда я оттуда уходил, то три раза спросил не вызвать ли скорую, может привезти врачей, - заверил Казимиров. - Они сказали, что медиков не надо, "сами завтра разберемся".

При этом, журналисты говорят, что жильцы дома, в котором жил погибший Белинский, рады его смерти. Они утверждают, что мужчина держал в страхе чуть ли не весь двор.

"Простой бандюк, гопник. Четыре отсидки. Разбой, вымогательство, наркотические средства, - говорит председатель ОСМД Владимир Понура. - Страдали в основном слабее него люди, которые не могли оказать сопротивления. Я неоднократно видел у многих синяки".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 сентября в Николаеве на автозаправочной станции нашли тела трех работников АЗС, у всех были обнаружены огнестрельные ранения.