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Кличка "Моня": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе

суббота, 28 сентября 2019, 03:41
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на Донбасі ліквідували небезпечного бойовикаНа Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований (НЗФ) потеряли еще одного бойца.

Об этом сообщил в своем Twitter пользователь под ником matunin.

Сообщениие о гибели 46-летнего боевика Дмитрия Малыгина по кличке "Моня" сопровождается фотографиями нового груза 200.

Как свидетельствуют даты жизни и смерти, сопровождающие фотографии, Дмитрий Малыгин был ликвидирован в среду, 25 сентября.

Судя из текста сообщения, у "Мони" остались последователи, которые его помнят, скорбят и, видимо ждут с ним скорой встречи.

Как сообщал "Апостроф", недавно на Донбассе ликвидировали опасного боевика: пошел на концерт к Кобзону

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