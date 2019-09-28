Кличка "Моня": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе

на Донбасі ліквідували небезпечного бойовикаНа Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований (НЗФ) потеряли еще одного бойца.

Об этом сообщил в своем Twitter пользователь под ником matunin.

Сообщениие о гибели 46-летнего боевика Дмитрия Малыгина по кличке "Моня" сопровождается фотографиями нового груза 200.

Как свидетельствуют даты жизни и смерти, сопровождающие фотографии, Дмитрий Малыгин был ликвидирован в среду, 25 сентября.

Судя из текста сообщения, у "Мони" остались последователи, которые его помнят, скорбят и, видимо ждут с ним скорой встречи.

Как сообщал "Апостроф", недавно на Донбассе ликвидировали опасного боевика: пошел на концерт к Кобзону