Отправился на концерт к Кобзону: на Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР, фото

На Донбассе боевик незаконных вооруженных формирований (НЗФ) попал в "200-ю бригаду".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Буч "Буч" Дмитрий из 3 омсбр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он.

Штефан уточнил, что боевик НЗФ стал "грузом 200" еще 29 мая текущего года.

По данным сайта центра "Миротворец", боевик так называемой ДНР Дмитрий Олегович Буч был родом с города Дзержинск Донецкой области. Родился он 24 сентября 1984 года.

Напомним, ранее стало известно о ликвидации на Донбассе боевика Алексея Романченко с позывным "Хорт".

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе 8 сентября ликвидировали очередного боевика так называемой ДНР - 26-летнего Виталия Завалишина.