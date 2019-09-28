Под Запорожьем поезд устроил ЧП с несколькими погибшими

В пятницу, 27 сентября, под Запорожьем на железнодорожных рельсах были обнаружены тела трех человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
В полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути по улице Соборной обнаружены трупы женщины и двух мужчин. По предварительной информации, их сбил поезд.
"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа подразделения полиции и сотрудники ДСНС. Сотрудники полиции установили личности погибших. Это жители Вольнянска: два человека 1977 и 1972 рождения и женщина 1994 года рождения", - рассказали в полиции.
На данный момент правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.
Как сообщал "Апостроф", ранее на вокзале в Киеве скончался мужчина, опоздавший на поезд.