Под Запорожьем поезд устроил ЧП с несколькими погибшими

В пятницу, 27 сентября, под Запорожьем на железнодорожных рельсах были обнаружены тела трех человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

В полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути по улице Соборной обнаружены трупы женщины и двух мужчин. По предварительной информации, их сбил поезд.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа подразделения полиции и сотрудники ДСНС. Сотрудники полиции установили личности погибших. Это жители Вольнянска: два человека 1977 и 1972 рождения и женщина 1994 года рождения", - рассказали в полиции.

На данный момент правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.

Как сообщал "Апостроф", ранее на вокзале в Киеве скончался мужчина, опоздавший на поезд.