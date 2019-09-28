В центре Минска прогремел взрыв: опубликованы фото и видео

В ночь на 28 сентября в столице Беларуси Минске прогремел мощный взрыв.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в баре "Пересмешник". Предварительно, здесь взорвался газовый баллон.
Взрывной волной выбило несколько стекол, после чего в кафе возник пожар и оно серьезно обгорело.
К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
На месте работают сотрудники милиции, спасатели и представители Следственного комитета. На всякий случай на месте дежурили бригады скорой помощи.
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также в сети опубликовали фотографии с места событий.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одесской области в руках 11-летнего мальчика взорвалась петарда, в результате чего он получил серьезные травмы.