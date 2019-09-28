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В центре Минска прогремел взрыв: опубликованы фото и видео

суббота, 28 сентября 2019, 09:27
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В ночь на 28 сентября в столице Беларуси Минске прогремел мощный взрыв.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в баре "Пересмешник". Предварительно, здесь взорвался газовый баллон.

Взрывной волной выбило несколько стекол, после чего в кафе возник пожар и оно серьезно обгорело.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

На месте работают сотрудники милиции, спасатели и представители Следственного комитета. На всякий случай на месте дежурили бригады скорой помощи.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в сети опубликовали фотографии с места событий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одесской области в руках 11-летнего мальчика взорвалась петарда, в результате чего он получил серьезные травмы.

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