В центре Минска прогремел взрыв: опубликованы фото и видео

В ночь на 28 сентября в столице Беларуси Минске прогремел мощный взрыв.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в баре "Пересмешник". Предварительно, здесь взорвался газовый баллон.

Взрывной волной выбило несколько стекол, после чего в кафе возник пожар и оно серьезно обгорело.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

На месте работают сотрудники милиции, спасатели и представители Следственного комитета. На всякий случай на месте дежурили бригады скорой помощи.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в сети опубликовали фотографии с места событий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одесской области в руках 11-летнего мальчика взорвалась петарда, в результате чего он получил серьезные травмы.