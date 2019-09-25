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Петарда взорвалась прямо в руках: под Одессой произошло страшное ЧП с ребенком, видео

среда, 25 сентября 2019, 23:45
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В Одесской области в руках 11-летнего мальчика взорвалась петарда, в результате чего он получил серьезные травмы.

Об этом сообщает ТСН.

В результате взрыва у ребенка повреждены четыре пальца, частицы петарды впились в живот и колено, а пыль и гарь попали в глаза. По словам медиков, школьник мог остаться без глаз и без рук.

"Мы ее (петарду, - ред.) поставили, и я отбежал в сторону, она взлетела вверх, мы за ней подбежали, и я думал, что она не взорвется. Мой друг взял ее в руки, потом я у него взял, она начала дымиться и взорвалась", - рассказал пострадавший.

Отмечается, что в настоящее время все детали ЧП выясняют сотрудники правохранительных органов. У них есть вопросы и к родителям ребенка, которые оставили его без присмотра, и к продавцам пиротехники.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ореховском районе Запорожской области девушка в результате неосторожного обращения с оружием выстрелила в лицо своей подруге.

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