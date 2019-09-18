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Ливень, град и деревопад: появились фото и видео непогоды в Киеве

среда, 18 сентября 2019, 15:52
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В среду, 18 сентября, Киев накрыла мощная непогода, которая принесла в столицу ливень, град и сильный ветер.

Видео и фото опубликовали в социальных сетях.

Город накрыли осадки в виде сильного дождя с градом. Хотя утром ничего не предвещало такой погоды, а даже прояснялось солнце, к обеду погода значительно ухудшилась. Сильный ветер поломал деревья, а ливень перешел в град.

"Лобановского 6. Будьте внимательны! Начался деревопад!", - предупредили в сети и опубликовали фото.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в Киев в среду, 18 сентября, придет резкое похолодание с падением температуры до +12 градусов. Также прогнозировали и штормовой ветер.

Как сообщал "Апостроф", в Испании из-за сильных дождей произошло наводнение, которое уже забрало жизни 6 человек.

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