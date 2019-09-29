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На железнодорожном вокзале в Киеве поймали юную воровку: опубликовано фото

воскресенье, 29 сентября 2019, 00:32
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На железнодорожном вокзале в Киеве 27 сентября была задержана юная воровка родом из Закарпатской области.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, во время выхода к платформе 20-летняя воровка вытащила из сумки пассажирки кошелек с деньгами.

Установить преступницу удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудники полиции оперативно разыскали воровку и задержали ее. При ней был обнаружен кошелек потерпевшей.

Отметим, что ранее преступница уже была судима за аналогичное преступление.

В отношении воровки начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве задержали воровку, которая проникла в квартиру к жертвам, сославшись на потребности ребенка.

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