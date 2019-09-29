Под Днепром пьяный полицейский устроил серьезное ДТП: фото

В Павлограде Днепропетровской области работник правоохранительных органов устроил серьезную аварию.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, за рулем автомобиля находился сотрудник уголовного розыска местной полиции.

Полицейский на автомобиле Volkswagen Golf он не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada.

В результате аварии телесные повреждения получили три человека, их доставили в больницу.

По предварительным данным, полицейский был пьян.

В полиции отметили, что руководитель отдела уголовного розыска Павлоградской полиции и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось видео жуткой аварии с маршруткой и грузовиком под Одессой, где погибли 9 человек.