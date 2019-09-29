В сеть попало видео жуткого ДТП под Одессой, в котором погибли 9 человек

В сети появилось видео жуткой аварии с маршруткой и грузовиком под Одессой, где погибли 9 человек.

Запись сделана телеканалом "Интер".

На видео видно, что грузовик с цистерной внезапно вырулил на встречную полосу. Там как раз ехал пассажирский автобус, который после удара перевернулся.

Напомним, ДТП случилось между селами Новая Долина и Прилиманское. Там столкнулись переполненная пассажирами маршрутка, которая следовала в Одессу, и бензовоз. В результате, по предварительным данным, погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается.

Как сообщал "Апостроф", 20 сентября в Одессе на улице Академика Королева произошла масштабная авария: там автомобиль влетел в толпу протестующих.