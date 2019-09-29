Под Киевом пьяный подросток устроил смертельное ДТП: фото

В городе Мироновка Киевской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погиб один человек.

Как сообщили в полиции, за рулем транспортного средства был пьяный подросток, который вез в салоне шесть пассажиров.

Еще одного пассажира водитель вез в багажнике, именно он и скончался.

За рулем находился 17-летний студент местного заведения, который несколько дней назад купил автомобиль. Известно, что у него не было водительских прав.

"В итоге парень не справился с управлением и протаранил забор частного дома, его занесло в бетонный колодец, после чего авто перевернулось", - сообщили в полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали новые подробности страшного ДТП с участием маршрутки и фуры под Черкассами, в котором один человек умер, еще одиннадцать получили ранения.