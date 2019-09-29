Роковая ошибка: появилось видео смертельного ДТП с фурой и маршруткой под Черкассами

В сети опубликовали новые подробности страшного ДТП с участием маршрутки и фуры под Черкассами, в котором один человек умер, еще одиннадцать получили ранения.

Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком и маршруткой на 152 км автодороги "Киев-Одесса".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские проводят первоочередные следственные действия.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Житомиром произошло серьезное ДТП с участием маршрутки, в результате которого девять человек погибли, 11 получили травмы.