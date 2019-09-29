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В Днепре посреди улицы устроили жесткую драку: опубликовано видео

воскресенье, 29 сентября 2019, 09:20
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В ночь с 28 на 29 сентября в Днепре двое мужчин посреди улицы устроили жестокую драку.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Инсайдер 18+"

"Ночью в Днепре начинается все самое интересное. UFC на Европейской площади", - написали в сети.

На видео видно, что вокруг мужчин, которые дрались, собрались много людей. Большинство просто смотрели на происходящее и не пытались их разборонить. Но несколько мужчин все же осуществили несколько попыток утихомирить конфликт. Также помочь пыталась одна девушка, но очевидцы не давали ей этого сделать.

Все же один из мужчин "победил" и положил противника на асфальт. Ролик закончился тем, что побитый молодой человек просто неподвижно лежал, а люди собрались возле него, не пытаясь помочь пострадавшему.

Как сообщал "Апостроф", в Кропивницком водитель жестко избил 55-летнего мужчину. Драка произошла из-за замечания о выброшенном на дорогу мусоре.

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