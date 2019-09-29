В Европе произошла авиакатастрофа с российским самолетом: первые подробности

В Словакии разбился советский военный самолет МиГ-29, который числился на балансе ВВС страны.

Авиакатастрофа произошла во время учебного полета поздно вечером 28 сентября вблизи города Нитра.

К частью, пилот катапультировался, его госпитализировали в стабильном состоянии.

Полиция начала расследование причин аварии. Пока оно не будет завершено, власти решили приостановить полеты MиГ-29.

Как известно, в 2018 году Словакия подписала соглашение о покупке 14 военных самолетов F-16 у американской фирмы Lockheed Martin. Они призваны заменить устаревшие самолеты советской эпохи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во вторник, 3 сентября, в московском аэропорту Шереметьево на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета.