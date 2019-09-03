В России столкнулись два самолета: фото и видео с места ЧП

Во вторник, 3 сентября, в московском аэропорту Шереметьево на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета.

Фото и видео с места происшествия публикуют очевидцы ЧП.

Как сообщается, Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" должен был вылететь в Пекин. Самолет двигался на точку запуска по рулежной дорожке. В это время производилась буксировка самолета авиакомпании "Royal Flight". Лайнеры зацепились закруглениями крыльев.

На борту Airbus A330 находилось 230 пассажиров, сейчас их эвакуируют. На борту Royal Flight никого не было. Самолеты осматривают техники. Информации о пострадавших нет.

"Ну вот, не успели взлететь и врезались", — комментируют ЧП пассажиры.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" произошла жуткая авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, унесшая жизни 41 человека.