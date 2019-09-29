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В моргах и больницах "пополнение": появились данные о крупных потерях боевиков на Донбассе

воскресенье, 29 сентября 2019, 11:59
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За последнюю неделю сентября незаконные вооруженные формирования боевиков так называемой ДНР понесли серьезные потери.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Блогер приводит данные по погибшим и раненым среди боевиков с 23 по 28 сентября. Так, всего в медицинские учреждения "республики" поступило 15 раненых членов НВФ и 7 убитых.

Из них двое убитых поступили в больницы Донецка, один убитый – Горловки, еще 1 – Первомайска, двое – Новоазовска и один – Кадиевки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по предварительным данным летом 2019 года боевики потеряли 95 человек, еще 120 оккупантов получили ранения. Небоевые потери боевиков составили 11 человек.

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