В моргах и больницах "пополнение": появились данные о крупных потерях боевиков на Донбассе

За последнюю неделю сентября незаконные вооруженные формирования боевиков так называемой ДНР понесли серьезные потери.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Блогер приводит данные по погибшим и раненым среди боевиков с 23 по 28 сентября. Так, всего в медицинские учреждения "республики" поступило 15 раненых членов НВФ и 7 убитых.

Из них двое убитых поступили в больницы Донецка, один убитый – Горловки, еще 1 – Первомайска, двое – Новоазовска и один – Кадиевки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по предварительным данным летом 2019 года боевики потеряли 95 человек, еще 120 оккупантов получили ранения. Небоевые потери боевиков составили 11 человек.