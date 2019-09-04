Подземная сотня: названо количество "грузов 200" у боевиков ДНР-ЛНР за лето

Пророссийские боевики игнорируют Минские договоренности и достигнутые перемирия на востоке Украины, чем заставляют бойцов ВСУ вести ответный огонь. В результате ответных действий украинских военных боевики несут солидные потери.

Как сообщает "Информационно сопротивление", летом 2019 года боевики потеряли 95 человек, еще 120 оккупантов получили ранения. Небоевые потери боевиков составили 11 человек.

В июне на Донбассе подразделения Объединенных Сил уничтожили 34 боевика и ранили 62. Небоевые потери у врага составили 7 человек.

В июле потери боевиков составили 27 человек убитыми и 57 ранеными, небоевые потери — 1 человек.

В августе официально подтверждена гибель 34 террористов, а небоевые потери боевиков составили ­3 человека.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 29 августа в зоне действия операции Объединенных сил погиб российский наемник, участник незаконных вооруженных формирований Дмитрий Майдаровский по кличке "Митяша".