В Москве тысячи людей вышли протестовать на улицы: что происходит, фото и видео

В Москве 29 сентября состоялась согласованная акция протеста "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела" - людей, которых задержали во время массовых митингов в РФ.

По данным местных изданий, на митинг незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) власти дали добро с участием 20 тысяч человек.

По данным местной прессы, акция закончилась в установленное время. Люди начали расходиться, скандируя политические лозунги.

Согласованный митинг проходил на проспекте Академика Сахарова в Москве. К началу акции пришли девять тысяч человек. Ведущие митинга – главред "Медиазоны" Сергей Смирнов и ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр. Они выступили о недопущении на выборы в Мосгордуму Юлия Галямина.

На акцию вышли студенты, которые скандировали "Вместо вуза идём в суд!". По данным журналистов, на проспекте Сахарова собрались около 3,4 тысяч человек.

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